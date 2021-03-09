شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام لاعب بوكا جونيورز بالاعتداء الجنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم القضاء الأرجنتيني مهاجم بوكا جونيورز، كريستيان بافون، الذي شارك في مونديال روسيا 2018 مع منتخب "التانجو"، بالاعتداء جنسيا بامرأة في واقعة تعود للأول من نوفمبر 2019 بمقاطعة كوردوبا، مسقط رأس اللاعب.

وأفاد مكتب المدعي العام باتهام بافون (25 عاما) بالاعتداء الجنسي المزعوم من خلال الاتصال الجسدي بامرأة، على أن يتم النظر في القضية يوم 23 مارس الجاري.

وصرحت السيدة لوسائل الإعلام المحلية أن بابون اعتقد أن علاقة الصداقة التي كانت تجمع بينهما كان لها هدف آخر، ليقوم بالاعتداء عليها داخل حمام غرفتها، وبعدها غادر المكان وكأن شيئا لم يحدث، ليتركها مستلقية هناك.

وأضافت أنها احتاجت لفترة إعادة تأهيل بعد إصابتها بالاكتئاب وشعورها بخيبة الأمل، لكنها أكدت أنها تجاوزت هذه الأزمة الآن بحضورها لحفل كان يتواجد فيه بافون.

من جانبه نشر اللاعب بيانا عبر حسابه على (إنستجرام) يؤكد فيه أن هذه المرأة تكذب واتهمها بـالابتزاز.

ولايزال بافون يتعافى من إصابة تعرض لها في الكاحل الشهر الماضي، وقد أكد والده أنه ينوي بيعه للخارج بسبب خلافات مع مسؤولي بوكا جونيورز لأسباب اقتصادية.

ولعب بافون معارا أيضا بصفوف لوس أنجليس جالاكسي في 2019 و2020.