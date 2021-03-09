شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة نكانا بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نكانا ريد ديفلز الزامبي، في السادسة من مساء غد الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
يركز الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة رودلفو أروابارينا المدير الفنى على الخطة التى سيخوض بها الفريق المباراة، كما يعقد جلسة مع اللاغبين عقب المران لمراجعة التكليفات الفنية للعناصر التى ستدخل المعسكر.
ويدخل فريق بيراميدز مباراة الغد بمعنويات مرتفعة، وذلك بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين له في مسابقة الدوري الممتاز أمام كل من المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وأسوان بهدفين نظيفين، ليحقق الفريق السماوي لأول مرة هذا الموسم الفوز في مباراتين متتاليتين. ويسعى الفريق السماوي، تحت قيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتسهيل مهمته في التأهل إلى الدور المقبل للبطولة، التي يطمح في الفوز بها، في المشاركة الثانية في تاريخه، خاصة بعد وصوله إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية قبل أن يتعرض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.
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