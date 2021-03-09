شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة نكانا بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة نكانا ريد ديفلز الزامبي، في السادسة من مساء غد الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

يركز الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة رودلفو أروابارينا المدير الفنى على الخطة التى سيخوض بها الفريق المباراة، كما يعقد جلسة مع اللاغبين عقب المران لمراجعة التكليفات الفنية للعناصر التى ستدخل المعسكر.

ويدخل فريق بيراميدز مباراة الغد بمعنويات مرتفعة، وذلك بعدما حقق الفوز في آخر مباراتين له في مسابقة الدوري الممتاز أمام كل من المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وأسوان بهدفين نظيفين، ليحقق الفريق السماوي لأول مرة هذا الموسم الفوز في مباراتين متتاليتين. ويسعى الفريق السماوي، تحت قيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لتسهيل مهمته في التأهل إلى الدور المقبل للبطولة، التي يطمح في الفوز بها، في المشاركة الثانية في تاريخه، خاصة بعد وصوله إلى المباراة النهائية في النسخة الماضية قبل أن يتعرض للخسارة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.