شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين إبراهيم نور الدين وأمين عمر لإدارة مباراة الأهلي ‏والاسماعيلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاضل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري بين إثنين من الحكام لإدارة مباراة الأهلي والاسماعيلي، المقرر لها غداً الأربعاء، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويترشح كل من إبراهيم نور الدين وأمين عمر، للإدارة التحكيمية لمباراة الغد، والتي سيحتضنها ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وتأجل لقاء الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كاس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وكان الاسماعيلي قد أبدى اعتراضه على خوض المباراة في برج العرب، مطالباً في إقامتها على أرضه في مدينة الاسماعيلية.

ويحسم اتحاد الكرة المصري الجدل حول حكم مباراة الغد بين الأهلي والاسماعيلي مساء اليوم الثلاثاء بالاعلان رسمياً عن هويته.