شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأبيض السابق: عودة كارتيرون جريمة في حق نادي الزمالك وجماهيره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أحمد عيد عبدالملك نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق استيائه الشديد من عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي بنادي الزمالك مرة ثانية

وقال ان عوده كارتيرون لقيادة الزمالك جريمة في حق نادي الزمالك وجماهيره، وإذا أرادت اللجنة الثلاثية الموقتة الموجودة حاليًا التأكد من ذلك فلنتابع آراء وتعليقات جماهير الزمالك علي بالونة الاختبار التى اطلقتها اللجنة حول عودة كارتيرون

وغرد عيدعبدالملك علي صفحته الشخصية : «مجرد التفكير في عودة كارتيرون جريمة في حق نادي الزمالك و جماهيره و الكلام للجنة الموجودة و اكيد واصلهم نبض الجمهور و مش لازم كل شوية نرمي بلونة اختبار علي السوشيال ميديا تشوفو بيها رأي الناس الي هو واضح للكل مرفوض مرفوض مرفوض عودته مرة تانية».

ياتي هذا بعدما ترددت أنباء من داخل نادي الزمالك عن اقتراب عودة كارتيرون لقيادة الزمالك خلفا لباتشيكو