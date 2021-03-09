شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن التكفل بأسرة لاعب شباب القنايات المتوفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على واقعة وفاة عبد الرحمن عاطف، لاعب فريق القنايات.
وكان عبد الرحمن عاطف، توفى أمس الإثنين، خلال مباراة مرمز شباب القنايات خلال مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام فريق الرواد ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.
وشارك اللاعب في المباراة بالشوط الثاني، لكن بعد دقائق من نزوله، نزوله سقط في كرة مشتركة وبلع لسانه، حيث وافته المنية عن عمر 23 عاما.
وقال أحمد مجاهد، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «رحم الله اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب نادي القنايات الذي وافته المنية خلال مباراة فريقه مع نادي الرواد في منطقة الشرقية».
وأضاف :«وأود أن أؤكد أن الاتحاد سيقوم بدوره تجاه اللاعب و كذلك تجاه عدد من الأبناء الذين رحلوا خلال الأسابيع الماضية».
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