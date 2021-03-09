شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن التكفل بأسرة لاعب شباب القنايات المتوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على واقعة وفاة عبد الرحمن عاطف، لاعب فريق القنايات.

وكان عبد الرحمن عاطف، توفى أمس الإثنين، خلال مباراة مرمز شباب القنايات خلال مباراة فريقه اليوم الاثنين أمام فريق الرواد ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.

وشارك اللاعب في المباراة بالشوط الثاني، لكن بعد دقائق من نزوله، نزوله سقط في كرة مشتركة وبلع لسانه، حيث وافته المنية عن عمر 23 عاما.

وقال أحمد مجاهد، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «رحم الله اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب نادي القنايات الذي وافته المنية خلال مباراة فريقه مع نادي الرواد في منطقة الشرقية».

وأضاف :«وأود أن أؤكد أن الاتحاد سيقوم بدوره تجاه اللاعب و كذلك تجاه عدد من الأبناء الذين رحلوا خلال الأسابيع الماضية».