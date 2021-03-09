شكرا لقرائتكم خبر عن شرطان لكارتيرون للموافقة على العودة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل نادي الزمالك إن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي اشترط انضمام سامي الشيشيني كمدرب عام معه في جهازه المعاون للموافقة على تدريب الزمالك والعودة لقيادة الفريق مرة ثانية.

وأوضحت المصادر أن الزمالك اقترب من التواصل لاتفاق مع الزمالك لكن الأمور لم تحسم بعد بشكل نهائي بسبب الشرط الجزائي في عقده البالغ مليون دولار.

ذكر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لفريق التعاون السعودي، سيتولى مهمة تدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وأكد كارتيرون أنه يرغب في انضمام الشيشيني لجهازه المعاون حال توصله لاتفاق مع إدارة الأبيض للاستفادة من خبرته.