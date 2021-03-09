شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد : فرجاني سيجدد للزمالك بنسبة 90%‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، نجم حراسة المرمى السابق بنادي الزمالك، إن فرجاني ساسي يرغب في تجديد عقده مع النادي.

وأضاف حسين السيد في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء: «الزمالك يعاني من أزمة مالية ولكن النية موجودة لدى التونسي ساسي لتجديد عقده مع النادي والبقاء داخل أروقة ميت عقبة».

وواصل: «ساسي سيجدد عقده مع الزمالك بنسبة لا تقل عن 90%».

وعن حراسة مرمى الزمالك قال: «يجب توظيف الحراس الثلاثة بالشكل المناسب حسب المباريات وجميعهم يمتلك إمكانيات فنية ممتازة».

وكان السيد قد شغل منصباً باللجنة الفنية للزمالك خلال الشهور الماضية قبل الرحيل عن النادي وانتهاء مهمته.