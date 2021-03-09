شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه مورينيو يكشف عن اتفاقه مع جاريث بيل داخل توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي عن اتفاقه مع جاريث بيل لاعب الفريق الإنجليزي خلال خوضه المباريات المقبلة. ووفقا لما نشره موقع ديلي ميل البريطاني، المدرب البرتغالي اتفق مع اللاعب الويلزي على إشراكه في المباراة لمدة لا تزيد على 60 دقيقة، خوفا من تعرض عضلاته للإجهاد وفقد مجهوداته الفنية والبدنية خلال مشوار توتنهام في الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.

أضاف مورينيو أن اللاعب الويلزي كان يشكو خلال الفترة الماضية من تعرض عضلاته للإجهاد لذا أبرمت معه اتفاقا على إشراكه في جزء كبير من اللقاء ولكن بما يناسب عضلاته.

وعن لقاء دينامو زغرب في الدوري الأوروبي الخميس المقبل الموافق 11/3/2021، قال المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي إن هذا اللقاء يعد بطولة خاصة لأنه سيجعلنا حال فوزنا مستمرين في بطولة الدوري الأوروبي الذي نطمح الوصول لأبعد نقطه بها والفوز بلقبها تعويضا عن التأخر في بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وأضاف مورينيو، خلال تصريحاته لموقع ديلي ميل، أن فريقي يسعى بقوة لحسم الأمور مبكرا، وعدم التهاون خلال اللقاء خاصة أننا قدمنا أكثر من لقاء قوي داخل بطولة الدوري الإنجليزي، فأنا أتمنى الاستمرار على هذا النهج وتقديم العروض الفنية المميزة خلال هذا اللقاء وما بعده.