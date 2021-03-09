شكرا لقرائتكم خبر عن في تصنيف أقوى الأندية.. الأهلي والزمالك يتراجعان وليفربول خارج قائمة العشرة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف صدر لأقوى أندية العالم لشهر مارس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، مازال نادي بايرن ميونيخ متصدرا الترتيب ومتفوقا بأكبر عدد من النقاط، 2086 نقطة، يليه نادي مانشستر سيتي بـ 2004 نقاط، ثم إنتر ميلان بـ 1936 نقطة، يليه ريـال مدريد رابعا برصيد 1926 نقطة، ثم يأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1924 نقطة، ثم برشلونة بـ 1902 نقطة يليه اتليتكو مدريد المتراجع برصيد 1896 نقطة، يليه يوفنتوس بـ 1866، واحتل فريق آر بي لايبزيج الألماني المركز العاشر جامعا 1848 نقطة لتشهد القائمة الجديدة خروج ليفربول الذي كان محتلا المركز الثامن في التصنيف السابق ليتراجع كثيرا ويحتل المركز 17 حاليا جامعا 1800 نقطة.
أما على مستوى الأندية العربية والأفريقية وبالرغم من تراجعه مركزا واحدا فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 44 عالمياً وذلك برصيد 1709 نقاط.
عربيا، حل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي متقدما مركزا واحدا ومحتلا المركز 69 عالميا ومتصدراً الأندية الآسيوية، يليه نادي الترجي المتقدم للمركز 75 بعد أن كان في المركز 79 عالمياً، ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 104 عالميا والرابع آسيوياً وعربيا، يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 123 عالميا والسابع آسيويا.
أما على المستوى الأفريقي فجاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، ويقفز نادي صن داونز مركزين ليحتل المركز الثالث أفريقيا برصيد 1584 نقطة والمركز 132 عالميا، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 138 عالميا والرابع أفريقيا، ثم نادي الزمالك المتراجع إلى المركز 155 عالميا بعد أن كان في المركز 142 عالميا وأصبح في المركز الخامس أفريقيا، بعد أن كان في المركز الرابع، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي 109 مراكز عالميًا.
وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أعلى 10 أندية أفريقية موضحا الترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:
|
الترتيب
|
النادي / الدولة
|
النقاط
|
1
|
Bayern München
Germany
|
2086
|
2
|
Manchester City
England
|
2004
|
3
|
Inter Milan
Italy
|
1936
|
4
|
Real Madrid
Spain
|
1926
|
5
|
Paris Saint-Germain
France
|
1924
|
6
|
Barcelona
Spain
|
1902
|
7
|
Atlético Madrid
Spain
|
1896
|
8
|
Manchester United
England
|
1873
|
9
|
Juventus
Italy
|
1863
|
10
|
RasenBallsport Leipzig
Germany
|
1848
|
11
|
Chelsea FC
England
|
1842
|
12
|
FC Porto
Portugal
|
1841
|
13
|
Ajax Amsterdam
Netherlands
|
1839
|
14
|
Atalanta
Italy
|
1836
|
15
|
Borussia Dortmund
Germany
|
1808
|
16
|
River Plate
Argentina
|
1801
|
17
|
Liverpool FC
England
|
1800
|
18
|
AC Milan
Italy
|
1795
|
19
|
Sevilla
Spain
|
1795
|
20
|
Roma
Italy
|
1782
|
21
|
Shakhtar Donetsk
Ukraine
|
1779
|
22
|
Lyon
France
|
1772
|
23
|
Eintracht Frankfurt
Germany
|
1770
|
24
|
Wolfsburg
Germany
|
1765
|
25
|
Tottenham Hotspur
England
|
1761
|
26
|
Slavia Prague
Czech Republic
|
1761
|
27
|
Real Sociedad
Spain
|
1760
|
28
|
Arsenal
England
|
1757
|
29
|
Lille
France
|
1757
|
30
|
Leicester City
England
|
1755
|
31
|
Flamengo
Brazil
|
1754
|
32
|
Rangers
Scotland
|
1750
|
33
|
Bayer Leverkusen
Germany
|
1742
|
34
|
Sporting
Portugal
|
1741
|
35
|
Lazio
Italy
|
1738
|
36
|
SSC Napoli
Italy
|
1738
|
37
|
Villarreal
Spain
|
1726
|
38
|
Boca Juniors
Argentina
|
1723
|
39
|
Internacional
Brazil
|
1722
|
40
|
West Ham United
England
|
1721
|
41
|
Benfica
Portugal
|
1719
|
42
|
FK Red Star Belgrade
Serbia
|
1718
|
43
|
PSV Eindhoven
Netherlands
|
1713
|
44
|
Al Ahly
Egypt
|
1709
|
45
|
Olympiakos
Greece
|
1708
|
46
|
Flora Tallinn
Estonia
|
1708
|
47
|
Racing Club
Argentina
|
1704
|
48
|
Borussia Mönchengladbach
Germany
|
1703
|
49
|
Dinamo Zagreb
Croatia
|
1700
|
50
|
Red Bull Salzburg
Austria
|
1699
- أعلى 10 أندية أفريقية عالميًا -
|
الترتيب
|
النادي / الدولة
|
النقاط
|
1
|
Al Ahly
Egypt
|
1709
|
2
|
Esperance de Tunis
Tunisia
|
1648
|
3
|
Mamelodi Sundowns FC
South Africa
|
1584
|
4
|
TP Mazembe
Congo DR
|
1578
|
5
|
El Zamalek
Egypt
|
1566
|
6
|
Wydad Casablanca
Morocco
|
1545
|
7
|
Etoile du Sahel
Tunisia
|
1541
|
8
|
Al Hilal Omdurman
Sudan
|
1535
|
9
|
Vita Club
Congo DR
|
1532
|
10
|
CS Sfaxien
Tunisia
|
1524
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954