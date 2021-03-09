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في تصنيف أقوى الأندية.. الأهلي والزمالك يتراجعان وليفربول خارج قائمة العشرة الأوائل

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف صدر لأقوى أندية العالم لشهر مارس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، مازال نادي بايرن ميونيخ متصدرا الترتيب ومتفوقا بأكبر عدد من النقاط، 2086 نقطة، يليه نادي مانشستر سيتي بـ 2004 نقاط، ثم إنتر ميلان بـ 1936 نقطة، يليه ريـال مدريد رابعا برصيد 1926 نقطة، ثم يأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1924 نقطة، ثم بـ 1902 نقطة يليه اتليتكو مدريد المتراجع برصيد 1896 نقطة، يليه يوفنتوس بـ 1866، واحتل فريق آر بي لايبزيج الألماني المركز العاشر جامعا 1848 نقطة لتشهد القائمة الجديدة خروج الذي كان محتلا المركز الثامن في التصنيف السابق ليتراجع كثيرا ويحتل المركز 17 حاليا جامعا 1800 نقطة.

أما على مستوى الأندية العربية والأفريقية وبالرغم من تراجعه مركزا واحدا فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 44 عالمياً وذلك برصيد 1709 نقاط.

عربيا، حل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي متقدما مركزا واحدا ومحتلا المركز 69 عالميا ومتصدراً الأندية الآسيوية، يليه نادي الترجي المتقدم للمركز 75 بعد أن كان في المركز 79 عالمياً، ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 104 عالميا والرابع آسيوياً وعربيا، يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 123 عالميا والسابع آسيويا.

أما على المستوى الأفريقي فجاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، ويقفز نادي صن داونز مركزين ليحتل المركز الثالث أفريقيا برصيد 1584 نقطة والمركز 132 عالميا، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 138 عالميا والرابع أفريقيا، ثم نادي الزمالك المتراجع إلى المركز 155 عالميا بعد أن كان في المركز 142 عالميا وأصبح في المركز الخامس أفريقيا، بعد أن كان في المركز الرابع، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي 109 مراكز عالميًا.

وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أعلى 10 أندية أفريقية موضحا الترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:

الترتيب

النادي / الدولة

النقاط

1

Bayern München

Germany

2086

2

Manchester City

England

2004

3

Inter Milan

Italy

1936

4

Real Madrid

Spain

1926

5

Paris Saint-Germain

France

1924

6

Barcelona

Spain

1902

7

Atlético Madrid

Spain

1896

8

Manchester United

England

1873

9

Juventus

Italy

1863

10

RasenBallsport Leipzig

Germany

1848

11

Chelsea FC

England

1842

12

FC Porto

Portugal

1841

13

Ajax Amsterdam

Netherlands

1839

14

Atalanta

Italy

1836

15

Borussia Dortmund

Germany

1808

16

River Plate

Argentina

1801

17

Liverpool FC

England

1800

18

AC Milan

Italy

1795

19

Sevilla

Spain

1795

20

Roma

Italy

1782

21

Shakhtar Donetsk

Ukraine

1779

22

Lyon

France

1772

23

Eintracht Frankfurt

Germany

1770

24

Wolfsburg

Germany

1765

25

Tottenham Hotspur

England

1761

26

Slavia Prague

Czech Republic

1761

27

Real Sociedad

Spain

1760

28

Arsenal

England

1757

29

Lille

France

1757

30

Leicester City

England

1755

31

Flamengo

Brazil

1754

32

Rangers

Scotland

1750

33

Bayer Leverkusen

Germany

1742

34

Sporting

Portugal

1741

35

Lazio

Italy

1738

36

SSC Napoli

Italy

1738

37

Villarreal

Spain

1726

38

Boca Juniors

Argentina

1723

39

Internacional

Brazil

1722

40

West Ham United

England

1721

41

Benfica

Portugal

1719

42

FK Red Star Belgrade

Serbia

1718

43

PSV Eindhoven

Netherlands

1713

44

Al Ahly

Egypt

1709

45

Olympiakos

Greece

1708

46

Flora Tallinn

Estonia

1708

47

Racing Club

Argentina

1704

48

Borussia Mönchengladbach

Germany

1703

49

Dinamo Zagreb

Croatia

1700

50

Red Bull Salzburg

Austria

1699

- أعلى 10 أندية أفريقية عالميًا -

الترتيب

النادي / الدولة

النقاط

1

Al Ahly

Egypt

1709

2

Esperance de Tunis

Tunisia

1648

3

Mamelodi Sundowns FC

South Africa

1584

4

TP Mazembe

Congo DR

1578

5

El Zamalek

Egypt

1566

6

Wydad Casablanca

Morocco

1545

7

Etoile du Sahel

Tunisia

1541

8

Al Hilal Omdurman

Sudan

1535

9

Vita Club

Congo DR

1532

10

CS Sfaxien

Tunisia

1524

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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