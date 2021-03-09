شكرا لقرائتكم خبر عن في تصنيف أقوى الأندية.. الأهلي والزمالك يتراجعان وليفربول خارج قائمة العشرة الأوائل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في أحدث تصنيف صدر لأقوى أندية العالم لشهر مارس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، مازال نادي بايرن ميونيخ متصدرا الترتيب ومتفوقا بأكبر عدد من النقاط، 2086 نقطة، يليه نادي مانشستر سيتي بـ 2004 نقاط، ثم إنتر ميلان بـ 1936 نقطة، يليه ريـال مدريد رابعا برصيد 1926 نقطة، ثم يأتي بعدهم باريس سان جيرمان في المركز الخامس برصيد 1924 نقطة، ثم برشلونة بـ 1902 نقطة يليه اتليتكو مدريد المتراجع برصيد 1896 نقطة، يليه يوفنتوس بـ 1866، واحتل فريق آر بي لايبزيج الألماني المركز العاشر جامعا 1848 نقطة لتشهد القائمة الجديدة خروج ليفربول الذي كان محتلا المركز الثامن في التصنيف السابق ليتراجع كثيرا ويحتل المركز 17 حاليا جامعا 1800 نقطة.

أما على مستوى الأندية العربية والأفريقية وبالرغم من تراجعه مركزا واحدا فقد تصدر النادي الأهلي الجميع محتلاً المركز 44 عالمياً وذلك برصيد 1709 نقاط.

عربيا، حل نادي الهلال السعودي خلف النادي الأهلي متقدما مركزا واحدا ومحتلا المركز 69 عالميا ومتصدراً الأندية الآسيوية، يليه نادي الترجي المتقدم للمركز 75 بعد أن كان في المركز 79 عالمياً، ثم نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 104 عالميا والرابع آسيوياً وعربيا، يليه نادي السد القطري في المركز الخامس عربيا والذي حل في المركز 123 عالميا والسابع آسيويا.

أما على المستوى الأفريقي فجاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، ويقفز نادي صن داونز مركزين ليحتل المركز الثالث أفريقيا برصيد 1584 نقطة والمركز 132 عالميا، ثم نادي مازيمبي الكونغولي في المركز 138 عالميا والرابع أفريقيا، ثم نادي الزمالك المتراجع إلى المركز 155 عالميا بعد أن كان في المركز 142 عالميا وأصبح في المركز الخامس أفريقيا، بعد أن كان في المركز الرابع، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي 109 مراكز عالميًا.

وفيما يلي تصنيف أعلى 50 نادياً على مستوى العالم موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أعلى 10 أندية أفريقية موضحا الترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:

الترتيب النادي / الدولة

النقاط

1 Bayern München Germany 2086 2 Manchester City England 2004 3 Inter Milan Italy 1936 4 Real Madrid Spain 1926 5 Paris Saint-Germain France 1924 6 Barcelona Spain 1902 7 Atlético Madrid Spain 1896 8 Manchester United England 1873 9 Juventus Italy 1863 10 RasenBallsport Leipzig Germany 1848 11 Chelsea FC England 1842 12 FC Porto Portugal 1841 13 Ajax Amsterdam Netherlands 1839 14 Atalanta Italy 1836 15 Borussia Dortmund Germany 1808 16 River Plate Argentina 1801 17 Liverpool FC England 1800 18 AC Milan Italy 1795 19 Sevilla Spain 1795 20 Roma Italy 1782 21 Shakhtar Donetsk Ukraine 1779 22 Lyon France 1772 23 Eintracht Frankfurt Germany 1770 24 Wolfsburg Germany 1765 25 Tottenham Hotspur England 1761 26 Slavia Prague Czech Republic 1761 27 Real Sociedad Spain 1760 28 Arsenal England 1757 29 Lille France 1757 30 Leicester City England 1755 31 Flamengo Brazil 1754 32 Rangers Scotland 1750 33 Bayer Leverkusen Germany 1742 34 Sporting Portugal 1741 35 Lazio Italy 1738 36 SSC Napoli Italy 1738 37 Villarreal Spain 1726 38 Boca Juniors Argentina 1723 39 Internacional Brazil 1722 40 West Ham United England 1721 41 Benfica Portugal 1719 42 FK Red Star Belgrade Serbia 1718 43 PSV Eindhoven Netherlands 1713 44 Al Ahly Egypt 1709 45 Olympiakos Greece 1708 46 Flora Tallinn Estonia 1708 47 Racing Club Argentina 1704 48 Borussia Mönchengladbach Germany 1703 49 Dinamo Zagreb Croatia 1700 50 Red Bull Salzburg Austria 1699

- أعلى 10 أندية أفريقية عالميًا -

الترتيب النادي / الدولة

النقاط 1 Al Ahly Egypt 1709 2 Esperance de Tunis Tunisia 1648 3 Mamelodi Sundowns FC South Africa 1584 4 TP Mazembe Congo DR 1578 5 El Zamalek Egypt 1566 6 Wydad Casablanca Morocco 1545 7 Etoile du Sahel Tunisia 1541 8 Al Hilal Omdurman Sudan 1535 9 Vita Club Congo DR 1532 10 CS Sfaxien Tunisia 1524