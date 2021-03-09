شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ١٦ بدوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الاولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق منافسات دور ال١٦ بدوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الاولي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بمشاركة ١٧ محافظة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية.

واستطاع منتخب الجيزة التغلب علي منتخب السويس بنتيجة ١٠-٧، وتغلب منتخب الاسكندرية علي منتخب البحيرة بنتيجة٨-٥، وتغلب منتخب القليوبية علي منتخب قنا بنتيجه١٣-٣، بينما تغلب منتخب بني سويف علي منتخب الدقهلية بنتيجة ١٠-٢، وتغلب منتخب المنوفية علي منتخب المنيا بنتيجة ٨-٦، فيما تغلب منتخب كفر الشيخ علي منتخب شمال سيناء بنتيجة ٩-٤، وتغلب منتخب أسيوط علي منتخب بورسعيد بننتيجة١٠-٨، وتغلب منتخب القاهرة علي منتخب الفيوم بنتيجة ١٤-٧.

وبذلك يصعد لدور الثمانية منتخبات (الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، أسيوط، القاهرة).

تضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور محمد جمال رسلان، والدكتور عاطف صلاح ، وأميرة علي ، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من الكابتن محمود إبراهيم، والكابتن خالد أحمد الجمل، والكابتن أحمد محمود فهمي، والدكتور عبد العظيم صلاح (أحصائي)، والكابتن آلاء خالد (أحصائي).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، مشيرا إلى اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة الي ٤ مجموعات تضم كل مجموعة ٤ منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم ٥ منتخبات، حيث ضمت المجموعة الاولى محافظات(القاهره، البحيرة، اسيوط،بني سويف)، وضمت المجموعة الثانيه محافظات(الجيزة، قنا، شمال سيناء، المنوفية)، بينما ضمت المجموعة الثالثه محافظات( الاسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية)،فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات( القليوبية، الاقصر، المنيا، كفر الشيخ، السويس).