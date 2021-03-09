شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الاهلي يدعم نكانا الزامبي قبل مباراته أمام بيراميدز .. «صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام والتر بواليا، مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بزيارة بعثة فريقه الأسبق نكانا الزامبي في القاهرة قبل مباراته أمام بيراميدز بمرحلة المجموعات للكونفيدرالية.

ويستضيف بيراميدز فريق نكانا الزامبي مساء غدٍ الأربعاء، بمنافاسات الجولة الأولى من مجموعات الكونفيدرالية.

وتضم مجموعة بيراميدز كل من نكانا الزامبي والرجاء المغربي ونامنجو التنزاني.

وحصل بواليا على إذن من الجهاز الفني للنادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل زيارة بعثة نكانا، الذي سبق له اللعب بقميصه من قبل.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام الاسماعيلي غداً الأربعاء، بمنافسات الدوري المصري الممتاز ولقاء مؤجل من الجولة رقم 12.

وانضم والتر بواليا للأهلي في يناير الماضي قادماً من صفوف الجونة.

بواليا