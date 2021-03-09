شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: ننتظر موافقة ليفربول على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن وجود محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، إضافة كبيرة لمنتخب مصر الاوليمبي، لكن لا يمكن أن يشارك دون موافقة ليفربول.

وأضاف غريب في تصريحات إذاعية :« صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم لكن قرار المشاركة سيكون مع نادي ليفربول فهو صاحب القرار».

وتابع شوقي غريب: « أتمنى أن يتواجد محمد صلاح معنا لان لدينا هدف نسعى لتحقيقه، القرعة ستكون يوم 21 إبريل وعقب القرعة سيكون لدينا كل المعلومات فيما يخص تواجدنا في البطولة والتدريبات ومكان الإقامة».

وأوضح غريب: « من الممكن ضم لاعبين آخرين جدد لأول مرة، نجهز ملف ليفربول عقب اعلان القرعة وسنرسله لنادي ليفربول لنرى قراره في السماح لصلاح بالمشاركة معنا».

وتابع: «نعمل بلوائح ونظام، أي لاعب لن يتواجد في القائمة المبدئية لن يسمح له بالمشاركة بعد ذلك، والقائمة المبدئية ستكون مفتوحة واخترنا صلاح من أول يوم بعد بطولة إفريقيا، وسنضيف أكتر من 10 لاعبين كبار في جميع المراكز في القائمة المبدئية حتى يكون لدينا العديد من الخيارات ولازالنا أمامنا وقت حتى 9 ابريل لإرسال القائمة».