شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للرماية يشكر مصر على نجاح استضافة بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية أعرب خلاله عن سعادته البالغة وتهنئته بنجاح جمهورية مصر العربية في استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية، الذى جاء في ظل جائحة كورونا ليرسل رسالة إيجابية إلى العالم أجمع بقدرة مصر علي استضافة أقوى البطولات وتظهر مدي قوتها وجاهزيتها لذلك.

أكد رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن نجاح مصر في استضافة بطولة العالم الأخيرة للرماية في ظل هذه الظروف الصعبة كان له بالغ الأثر في إسناد مهمة استضافة بطولة كأس العالم للرماية ٢٠٢٢، في ظل الجهود والتنسيق الدائم والملموس من وزير الشباب والرياضة.

أضاف فلاديمير ليسن أن الاتحاد الدولي كان على ثقة تامة وتفاؤل بنجاح مصر في استضافة بطولة العالم للرماية، والتي تعتبر أول بطولة للاتحاد الدولي تم تنظيمها منذ بداية جائحة كورونا هو أمر عظيم، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من التنسيق بين الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للرماية، مشيدا بالنقاش الذي دار حول دور مصر في تطوير اللعبة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم بطولة العالم الأخيرة للرماية يأتي في إطار ثقة الاتحاد الدولي للرماية في قدرة مصر على استضافة الأحداث الكبرى، نظراً لما تملكه مصر من مقومات وميادين رماية على أعلى مستوى وقدرات تنظيمية هائلة، والدعم المستمر والكامل للقيادة السياسية، كان له عظيم الأثر في أن مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية، ومركزاً إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية.

وقدم «صبحي» الشكر للاتحاد الدولي على إسناد شرف التنظيم لمصر، كما وجة الشكر للاتحاد المصري برئاسة اللواء حازم حسني على التنسيق المشترك مع الوزارة، وأيضا قدم الشكر لنادي الصيد على استضافة البطولة على ميادين النادي.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ورئيس اللجنة المنظمة على نجاح تنظيم بطولة العالم الأخيرة للرماية والمجهودات التي بذلت في إنجاح تلك البطولة.