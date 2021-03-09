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«رئيس الأعلى للإعلام» : كارتيرون مديرا فنيا للزمالك ويصل القاهرة الخميس

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عمر علاء 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لفريق التعاون السعودي، سيتولى مهمة تدريب الزمالك، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال خلال منشور له على حسابه على الفيسبوك: «خبر سار لجمهور الزمالك.. كارتيرون مديرا فنيا للزمالك ويصل القاهرة الخميس، وتغيير شامل في الجهازين الفنى والإدارى».

ويواجه المدير الفني الحالي للزمالك موجة من الانتقادات بعد النتائج المخيبة للآمال في بطولة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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