شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة فيتا كلوب .. الأهلى يطير إلى الكونغو السبت القادم بطائرة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للأهلى على سفر البعثة الى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت القادم عبر طائرة خاصة، وذلك للتعود على الأجواء قبل اللقاء المرتقب يوم 16 مارس الجارى في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى فإن مجلس الإدارة كلف العامري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق في رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل الاستقرار على وقت المغادرة صباحا أو مساء وذلك عقب مواجهة الاسماعيلى المقررة غدا فى الدورى الممتاز.

وسقط الأهلي قبل أيام في فخ التعادل الإيجابي أمام فيتا كلوب، في ملعب القاهرة، بنتيجة 2-2، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

ويتصدر سيمبا التنزاني المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتقاسم فيتا كلوب والأهلي المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكل فريق 4 نقاط.