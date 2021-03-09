شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحاول إقناع ميسى بالانضمام لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، محاولة إغرائه لصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من أجل الانتقال إلى الفريق الباريسى، وإعطاء أفضلية لمعقل حديقة الأمراء.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، لذا يستطيع البرغوث التوقيع مع أي ناد مجانا في الوقت الحالي، وقد يواجه نيمار صعوبة كبيرة في تحقيق أمنيته بعد نجاح خوان لابورتا، في انتخابات رئاسة النادى الكتالونى، وحصوله على مقعد رئيس النادى.



وقالت لصحيفة «ليكبيب» الفرنسية إن نيمار اتصل بميسي مؤخرا، وشرح له مدى جودة الحياة في باريس، وحاول إقناعه بمشروع سان جيرمان الرياضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل ميسي من أكثر القضايا المثيرة في عالم كرة القدم خلال الوقت الحالي، وكان نيمار صرح هذا الموسم، «أكثر ما أريده هو اللعب مع ميسي مرة أخرى، يجب أن نحاول فعل ذلك في الموسم المقبل».