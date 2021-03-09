شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراجع خطة مواجهة الإسماعيلي في المران الختامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تجربة على الخطة التي سيواجه بها الإسماعيلى غدا ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر للدورى الممتاز، وذلك خلال المران الختامى للأحمر المقرر اليوم، وينتظر أن يجرى موسيمانى المدير الفني تقسيمات بين اللاعبين: الأولى تشمل العناصر المرشحة للمشاركة في المباراة والأخرى للبدلاء، والمجموعة التي ستخرج من قائمة الـ18، ويهدف موسيمانى من التقسيمة مراجعة الخطة ومعرفة مدى استيعاب اللاعبين للطريقة التي سيخوض بها الفريق المباراة.

وشهدت الأيام الماضية تركيز موسيمانى على تهيئة اللاعبين نفسيا للمرحلة المقبلة بهدف استعادة التوازن بعد الإخفاقات الأفريقية الأخيرة بالخسارة من سيمبا التنزانى والتعادل مع فيتا كلوب بدورى الأبطال.

كما طلبت لجنة التخطيط من المدير الفنى التعامل بهدوء مع اللاعبين في الوقت الراهن لتجنب زيادة الضغوط عليهم والحفاظ على حالتهم النفسية من أجل تحقيق الانتصارات والسعى نحو المنافسة على البطولات التي يشارك فيها الأهلى محليا وأفريقيا.

وينتظر أن يخوض الأهلى لقاء الإسماعيلى بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وجونيور أجايي.