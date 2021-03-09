غياب ديبالا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

كشف نادي يوفنتوس عبر حسابه في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي ​بورتو​ البرتغالي في إياب الدور الـ16 من مسابقة ​دوري أبطال أوروبا​.



وشهدت القائمة غياب باولو ديبالا للاصابة، ورودريغو بنتاكور لإصابته بفيروس كورونا، ودانيلو بسبب الايقاف، فيما عاد جورجيو كيليني بعد تعافيه من الاصابة، إلى جانب الهولندي ماتياس دي ليخت.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف في البرتغال، ويحتاج للفوز على الاقل بنتيجة 1-0 على ملعبه من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي.