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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غياب ديبالا عن قائمة يوفنتوس لمواجهة بورتو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021
كشف نادي يوفنتوس عبر حسابه في تويتر عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي بورتو البرتغالي في إياب الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة غياب باولو ديبالا للاصابة، ورودريغو بنتاكور لإصابته بفيروس كورونا، ودانيلو بسبب الايقاف، فيما عاد جورجيو كيليني بعد تعافيه من الاصابة، إلى جانب الهولندي ماتياس دي ليخت.
وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف في البرتغال، ويحتاج للفوز على الاقل بنتيجة 1-0 على ملعبه من أجل حسم التأهل إلى ربع النهائي.