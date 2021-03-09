الكشف عن ردة فعل لاعبي اتلتيكو مدريد من لقاء الديربي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن ردة فعل لاعبي أتلتيكو مدريد بعد لقاء الديربي امام ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.



وسقط الاتلتي في فخ التعادل 1-1 امام ريال مدريد، حيث تقدم لويس سواريز للروخي بلانكوس بالشوط الأول، ثم أحرز كريم بنزيما هدف التعادل في الشوط الثاني.

وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن لاعبي الاتلتي انتقدوا في غرفة الملابس طريقة اللعب التي طبقها المدرب دييغو ​سيميوني​ في الديربي، حيث وشهدت إهدار لاعبي أتلتيكو مدريد العديد من الفرص أمام مرمى تيبو كورتوا، قبل التعادل.

يذكر أن أتلتيكو يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة 56 نقطة، ثم ريال مدريد الثالث بـ54 نقطة.