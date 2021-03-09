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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوبل: الموسم القادم سيكون الأخير لي كلاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021
اللاعب مارك نوبل رسالة مطولة إلى أنصار وست هام يونايتد أكد فيها أن الموسم المقبل سيكون الأخير له كلاعب في النادي.
وقال نوبل: "أردت أن أكتب هذه الرسالة لأخبركم شخصيًا أنني سعيد بقبول فرصة تمديد عقدي مع النادي، حتى صيف عام 2022".
وأضاف: "لقد قررت أيضًا، بعد الكثير من الدراسة، أن يكون موسم 2021/2022 هو الموسم الثامن عشر والأخير بالنسبة لي كلاعب في الفريق الأول في وست هام يونايتد. إنه قرار اتخذته بعد مناقشات كثيرة مع عائلتي وأصدقائي والناس في نادي كرة القدم".