اخبار الرياضه

نوبل: الموسم القادم سيكون الأخير لي كلاعب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نوبل: الموسم القادم سيكون الأخير لي كلاعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

اللاعب مارك ​نوبل​ رسالة مطولة إلى أنصار وست هام يونايتد أكد فيها أن الموسم المقبل سيكون الأخير له كلاعب في النادي.

وقال نوبل: "أردت أن أكتب هذه الرسالة لأخبركم شخصيًا أنني سعيد بقبول فرصة تمديد عقدي مع النادي، حتى صيف عام 2022".

وأضاف: "لقد قررت أيضًا، بعد الكثير من الدراسة، أن يكون موسم 2021/2022 هو الموسم الثامن عشر والأخير بالنسبة لي كلاعب في الفريق الأول في وست هام يونايتد. إنه قرار اتخذته بعد مناقشات كثيرة مع عائلتي وأصدقائي والناس في نادي كرة القدم".

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا