نوبل: الموسم القادم سيكون الأخير لي كلاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

اللاعب مارك ​نوبل​ رسالة مطولة إلى أنصار وست هام يونايتد أكد فيها أن الموسم المقبل سيكون الأخير له كلاعب في النادي.



وقال نوبل: "أردت أن أكتب هذه الرسالة لأخبركم شخصيًا أنني سعيد بقبول فرصة تمديد عقدي مع النادي، حتى صيف عام 2022".

وأضاف: "لقد قررت أيضًا، بعد الكثير من الدراسة، أن يكون موسم 2021/2022 هو الموسم الثامن عشر والأخير بالنسبة لي كلاعب في الفريق الأول في وست هام يونايتد. إنه قرار اتخذته بعد مناقشات كثيرة مع عائلتي وأصدقائي والناس في نادي كرة القدم".