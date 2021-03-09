الأجواء تتوتّر بين راموس وبيريز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

كشف برنامج الشيرينغتو أن رئيس نادي ​ريال مدريد​ ​فلورنتينو بيريز​ بدأ يشعر بالغضب من قائد الفريق ​سيرجيو راموس​، بسبب عدم ردّه على العرض الذي تقدّمت به ادارة النادي لتجديد العقد.



وأوضح البرنامج، أن بيريز عرض على راموس في الفترة الأخيرة تجديد عقده لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديده لعام ثان، على أن يحصل على نفس الراتب لكن مع خصم 10% منه.

وتابع البرنامج، أن هناك تاريخ محدّد للرد على هذا العرض، وينتهي مع نهاية هذا الشهر، وحتّى اللحظة لم يأت أي رد من راموس، الأمر الذي أثار حفيظة بيريز.