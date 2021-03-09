دي يونغ: غياب نيمار مهم ولابورتا طالبنا بالقتال 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

اكد الهولندي فرينكي ​دي يونغ​ نجم وسط برشلونة الاسباني، على رغبة فريقه في القتال ضد باريس ​سان جيرمان​، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال دي يونغ:" هدفنا هو التأهل دائمًا، وسنذهب إلى هناك للقتال وسنرى كيف ستسير الأمور".

وعن زيارة لابورتا الأولى للفريق، اضاف:" نحن سُعداء بوجود رئيس للنادي، انه أمر مهم، لقد تمنى لنا التوفيق ضد باريس سان جيرمان، وطالبنا بالقتال".

وواصل:" ادائنا في مباراة الذهاب كان سيء، لذا سنعمل على استعادة الصورة الجيدة لنا ونقاتل غدًا".

وعن غياب نيمار، أوضح:" انه أحد أفضل اللاعبين في العالم، غيابه سيسهل الامور علينا".

وتابع:" خيارات برشلونة في المسابقات الأخرى؟ بلغنا نهائي الكأس، ونسير بشكل أفضل في الليغا، سنرى ماذا سيحدث".