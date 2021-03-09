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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي يونغ: غياب نيمار مهم ولابورتا طالبنا بالقتال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021
اكد الهولندي فرينكي دي يونغ نجم وسط برشلونة الاسباني، على رغبة فريقه في القتال ضد باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال دي يونغ:" هدفنا هو التأهل دائمًا، وسنذهب إلى هناك للقتال وسنرى كيف ستسير الأمور".
وعن زيارة لابورتا الأولى للفريق، اضاف:" نحن سُعداء بوجود رئيس للنادي، انه أمر مهم، لقد تمنى لنا التوفيق ضد باريس سان جيرمان، وطالبنا بالقتال".
وواصل:" ادائنا في مباراة الذهاب كان سيء، لذا سنعمل على استعادة الصورة الجيدة لنا ونقاتل غدًا".
وعن غياب نيمار، أوضح:" انه أحد أفضل اللاعبين في العالم، غيابه سيسهل الامور علينا".
وتابع:" خيارات برشلونة في المسابقات الأخرى؟ بلغنا نهائي الكأس، ونسير بشكل أفضل في الليغا، سنرى ماذا سيحدث".