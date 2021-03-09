بعد خروج السيتي من السباق.. الكشف عن موقف ليفربول من ضم مبابي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن موقف ليفربول الانكليزي من التعاقد مع الدولي الفرنسي، كيليان ​مبابي​ نجم باريس ​سان جيرمان​، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.



ويملك مبابي عقداً مع البي اس جي حتى 30 حزيران 2022، ولم يتوصل الطرفين لاي اتفاق من اجل تجديد العقد.

ويتواجد مبابي، على رادار ليفربول وريال مدريد، إلى جانب مانشستر سيتي، ولكن الأخير انسحب بسبب راتبه الفلكي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلًا عن "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول لا يفكر حالياً في ضم مبابي، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الفرق بسبب كورونا.

يذكر ان مُبابي يُعد من الركائز داخل باريس سان جيرمان، وشارك في 32 مباراة هذا الموسم، وسجّل 25 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة.