مهاجمو لايبزيغ مفعمون بالثقة قبل مواجهة ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

قال مدرب رازن بال شبورت لايبزيغ يوليان ناغلزمان، اليوم الثلاثاء، إن ثقه مهاجميه قد تكون حاسمة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول غداً الأربعاء، مع سعي الفريق الألماني لتعويض هزيمته ذهاباً 0-2. ويقدم المهاجمان يوسف بولسن وألكسندر شورلوت مستويات رائعة في الأسابيع الأخيرة بجانب كريستوفر نكونكو، وفاز لايبزيغ في 7 من مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري الألماني. وقال ناغلزمان إن فريقه مفعم بالثقة وهذا يمنحه الأمل في العثور على طريقة للتأهل إلى دور الثمانية. وأبلغ ناغلزمان مؤتمراً صحافياً افتراضياً قبل السفر إلى بودابست حيث تقام المباراة: "أنا سعيد بأن هجومنا في الأشهر الماضية كان له تأثير كبير على انتصاراتنا". وأضاف: "علينا تعويض تأخرنا 0-2، يجب أن نقوم ببعض المخاطرات، ينبغي أن نحاول تعويض هزيمة مباراة الذهاب، من الجيد وجود خيارات لمهاجمين يملكون ثقة، الجودة كانت موجودة قبل عدة أسابيع لكن الثقة مختلفة الآن". وتابع: "لن تكون المهمة سهلة لكن علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نكون مفعمين بالثقة". وعلى النقيض، استمرت مسيرة ليفربول الكارثية بهزيمته 0-1 أمام فولهام المهدد بالهبوط يوم الأحد، وهي خسارته السادسة على التوالي بملعبه في الدوري، وتراجع ليفربول بهذه النتيجة إلى المركز الثامن في الدوري الممتاز. لكن بالنسبة لناغلزمان، فإن نتائج ليفربول في الدوري لا تهم كثيراً. وقال: "بالطبع كانوا مفعمين بالثقة في الماضي أكثر من الآن، إنها فترة صعبة لكنه ما زال فريقاً من طراز عالمي، لديهم مدرب عالمي نجح في الخروج من أزمات في الماضي، لا تهمنا هذه النتائج كثيراً، ما زلنا متأخرين بنتيجة 0-2 ونرغب في الفوز".

