عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

كشفت رابطة الأندية الألمانية، عن تراجع إيرادات أندية الدوري الألماني لكرة القدم، بمقدار 217.5 مليون يورو (258 مليون دولار) الموسم الماضي، بسبب تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. أوضحت الرابطة في مستهل تقريرها المالي لموسم 2019-2020، أن الأندية الـ!8 في الدوري الممتاز، حققت أرباحاً قدرت بمبلغ 3.8 مليار يورو، بأنخفاض بنسبة 4.5% عن أرباح الموسم قبل الماضي، والتي بلغت 4.02 مليار يورو. وذكرت الرابطة أن الإيرادات ارتفعت لمدة 15 موسماً متتالياً، لكن مع إقامة المباريات دون حضور جماهيري في آخر تسع مراحل من 34 مرحلة من المسابقة، كان انخفاض الإيرادات أمراً حتمياً، حيث قلت مبيعات التذاكر وحدها بنسبة 30% إلى 363.5 مليون يورو. وقال رئيس رابطة الأندية الألمانية، كريستيان سيفرت: "لم يكن أحد مستعداً لأزمة فيروس كورونا المستجد، أو يتفهم مدى تأثيرها على جميع المجالات في العالم كله، وكرة القدم الألمانية ليست استثناء". وأضاف: "من الواضح أن التداعيات الكبيرة للجائحة، ستتطلب أن تستمر جمع الآندية فى التصرف ببعد نظر، وانضباط مالي أكثر". وذكرت الرابطة أنه مع إقامة الموسم الحالي أيضاً دون حضور جماهيري، فإن التأثير سيكون أكثر وضوحاً. واختتمت رابطة الأندية الألمانية تقريرها، بأن أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية، دفعت مبلغ 1.4 مليار يورو كضرائب والتزامات، وأن ما يقرب من 53 ألف شخص يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر في كرة القدم الألمانية.

