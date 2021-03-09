كرويف عن مستقبل ميسي: هو من يحدده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

قال مدرب شينزين الصيني حالياً ومنتخب الإكوادور سابقاً، واللاعب السابق لبرشلونة، الهولندي جوردي كرويف، إن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكاتالوني "يحدده هو". وقال كرويف، الذي جاء اسمه كمرشح لشغل منصب السكرتير الفني الجديد للبرسا، رغم تأكيده الإثنين، أنه يركز حالياً مع فريقه، شينزين الصيني، في تصريحات لبرنامج اللارجيرو الإسباني ونشرته صحيفة سبورت الكاتالونية حول مستقبل ميسي: "لا أعلم إذا كان سيستمر في البرسا، أعتقد أن هناك شخص واحد يمكن أن يجيب على هذا السؤال وهو اللاعب نفسه". وأضاف اللاعب السابق للبرسا ونجل مدرب الفريق التاريخي يوهان كرويف "قيامه (ميسي) بالمشاركة في الانتخابات مع ابنه وطريقة احتفاله بالانتصار على إشبيلية.. هذا يأتي من الداخل، ما قام به رائع مقارنة بأي شيء آخر لكن الإجابة تظل معه". وينتهي عقد ميسي مع "البلوغرانا" بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، وفي حالة عدم تجديد تعاقده، سيكون بوسع اللاعب الانتقال بشكل حر إلى أي وجهة يشاء، ويعتقد أنه بات أقرب للرحيل خاصة وأنه كان قد بعث بطلب مكتوب من أجل الانتقال إلى إدارة البرسا السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو. وحول أداء الفريق تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، قال: "من كان يظن قبل شهر أن يصل برشلونة لما هو عليه الآن: تأهل لنهائي الكأس وأحيا حظوظه بشكل قوي في الليغا، بعدما كان البعض يظن أنها قد انتهت". واحتفى كرويف بانتخابات برشلونة، التي فاز بها جوان لابورتا: "حان وقت وجود رئيس للنادي، هذا أفضل نبأ، فالنادي كان بحاجة للاستقرار".

