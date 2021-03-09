مبابي يطلب 35 مليون يورو كراتب سنوي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

طلب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى فريقه باريس سان جيرمان الحصول على راتب 35 مليون يورو اعتباراً من الموسم المقبل، كي يجدد عقده مع الفريق الباريسي والذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2022، وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية. ويمهد هذا الطلب الطريق أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما موافقة فريق العاصمة الفرنسية على هذا المبلغ، أو الانتقال إلى ريال مدريد، مع خروج مانشستر سيتي من لعبة الاحتمالات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم. ولا يزال باريس سان جيرمان واثقاً في استمرار مبابي، صاحب الـ22 عاماً، داخل حديقة الأمراء، لكن في حال لم يحدث ذلك، فسيعرض النادي لاعبه للبيع بسعر يدور في فلك 200 مليون يورو، وهو رقم ضخم يفوق بكثير مبلغ الـ180 مليون يورو التي دفعها لموناكو في 2017 للظفر بخدمات المهاجم الشاب. وقد يدخل ليفربول على الحط في هذه اللعبة، رغم أن هذا الأمر غير وارد حالياً، إلا أن رحيل المصري محمد صلاح المحتمل واحتياج المدرب يورغن كلوب لتدعيم صفوف الفريق يضعا الليفر ضمن قائمة الفرق التي قد ترغب في الحصول على خدمات بطل العالم مع "الديوك" في 2018.

