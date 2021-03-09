شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يعود للزمالك وأيمن حفني يشارك في المران الجماعي لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي للفريق اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحصل شيكابالا على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك للمشاركة في المران الجماعي بعدما تعافى تماما من إصابته التي لحقت به مؤخرا على مستوى الركبة.

ومن المنتظر ان يخضع اللاعب لاختبار طبي أخير غدا لتحديد إمكانية مشاركته مع الزمالك في مباراة سيراميكا من عدمها.

فيما شارك أيمن حفني لاعب الزمالك، لأول مرة في المران الجماعي للفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وهى المرة الأولى التى ينضم فيها اللاعب للتدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

من ناحية اخري يقترب مروان حمدي مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى ، بعدما تم استبعاده من مباراة الترجي التونسي الأخيرة.

و يدرس باتشيكو الدفع بمروان حمدي مهاجم صريح في مباراة سيراميكا لتجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي التونسي نظرا لعدم قيد سيف الجزيري افريقيا ، وهبوط مستوي حميد أحداد وفشله في اقناع باتشيكو بالاعتماد عليه لقيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفي محمد الي الدوري التركي.

ويفاضل باتشيكو المدير الفني للزمالك بين سيف الجزيري واحمد سيد زيزو لمركز الجناح الأيمن في مباراة سيراميكا في ظل رغبة باتشيكو في الاستفادة من سيف الجزيري لاراحة بعض اللاعبين في مباريات الدوري ، وتحديدا قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها 16 مارس الجاري.

بينما يؤدى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامج تأهيل مكثف تحت اشراف عمرو المطراوي اخصائي تأهيل الزمالك تمهيدا لعودته لحراسة مرمي الزمالك خلال المباريات المقبلة.

ويؤدي أبو جبل فقرات تدريبية تهدف الي زيادة معدل اللياقة البدنية وسرعة رد الفعل بخلاف بعض التدريبات الفنية الإضافية تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمي.