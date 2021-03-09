شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق يرأس بعثة الأهلي في الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند مجلس إدارة النادي الأهلي رئاسة بعثة الفريق الأحمر في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

ويسافر فريق الأهلي إلى الكونغو عبر طائرة خاصة يوم السبت المقبل، وقبل 72 ساعة من موعد مباراة فيتا كلوب الهامة في مشوار الفريق الأحمر.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السفر مبكرا إلى الكونغو للتعود على الأجواء من الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي.

ويحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال أفريقيا توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.