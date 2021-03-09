شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعد بمران أخير فى التتش قبل مباراة الإسماعيلى غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع انستجرام، العديد من الفيديوهات عبر خاصية "ستورى"، والتى توثق مران الفريق الأحمر على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة، وذلك في ختام استعدادت الأهلى للقاء المرتقب مع النادى الاسماعيلى، الذى يجمع الفريقين غدا الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.



الاهلى

وشهد المران، خضوع طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف ثنائى الفريق للفحص الطبي من أجل تحديد موقفهم من المشاركة، ونصح بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق بعدم السماح للإسماعيلى بالاستفاقة على حساب المارد الأحمر خلال مباراة الفريقين غداً فى بطولة الدورى الممتاز.

وطالب المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعدم النظر لجدول ترتيب الدورى حينما يلعبون مع الإسماعيلى باعتبار أن الأخير يحتل مركزا متأخرا فى جدول المسابقة لكنه يبقى أحد أهم وأقوى الفرق فى الدورى بعيداً عن تراجع نتائجه الموسم الحالى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى الدورى بـ24 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، أما الإسماعيلى فيحتل المركز السادس عشر بـ10 نقاط من 14 مباراة خاضها فى الدورى المصرى حتى الآن.

وأشار موسيمانى فى حديثه مع لاعبى الأهلى إلى أن احترام الخصم من أساسيات النجاح فى كرة القدم لذا عليهم التركيز منذ بدية المباراة من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة أمام الإسماعيلى.

ويلعب الأهلى مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 لبطولة الدورى الممتاز.