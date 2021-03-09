شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قائمة المنتخب الأوليمبى فى طوكيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد فوزه ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، ويتابع الجهاز الفنى الإجراءات والترتيبات اللازمة والخاصة بقائمة المنتخب فى الأولمبياد وفقا للمعايير والشروط التى يضعها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية.

س: كيف يتم تسجيل اللاعبين فى قائمة أولمبياد طوكيو؟

ج: وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية الدولية يتم قيد وتسجيل اللاعبين فى قوائم المنتخبات المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 على 3 مراحل، المرحلة الأولى هى القائمة المفتوحة، والثانية تتمثل فى القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا، والمرحلة الثالثة والأخيرة هى القائمة النهائية وتضم 18 لاعبا.

س: هل هناك مواعيد محددة لإرسال هذه القوائم؟

ج: وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا مواعيد لإرسال هذه القوائم بالفعل، فالقائمة المفتوحة يجب أن ترسل بحد أقصى يوم 9 أبريل المقبل، والأولية بحد أقصى يوم 15 مايو المقبل، والنهائية يوم 30 يونيو المقبل.

س: ما شروط القيد فى هذه القوائم؟

ج: بالنسبة للقائمة المفتوحة يجب أن تضم أسماء جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والجهاز الطبى الذين يفكر الجهاز الفنى فى ضمهم، قبل أن يرسل القائمة الأولية التى تضم 50 لاعبا ويجب أن يسجل الجهاز الفنى أى لاعب فى هذه القائمة حيث سيختار منها القائمة النهائية يوم 30 يونيو وفقا لشروط الأولمبياد.

س: هل استقر شوقى غريب على القائمة النهائية؟

ج: لم يستقر شوقى غريب على القائمة النهائية حتى الآن حيث مازال هناك فترة زمنية كبيرة قبل البطولة وهناك تغيرات مستمرة تحدث مثل الإصابات وتراجع المستوى وكلها أمور تجبر المدير الفنى على الانتظار حتى اللحظات الأخيرة لاعلان القائمة النهائية.

س: ماذا عن الثلاثة الكبار فى القائمة؟

ج: استقر شوقى غريب على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لقائمة المنتخب فى الأولمبياد، وينتظر موقف ليفربول الرسمية على هذه الخطوة، إلا أنه لم يستقر على أى أسماء أخرى بخلاف صلاح انتظارا لتحديد احتياجاته النهائية من اللاعبين الكبار.