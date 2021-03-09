شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف إعانة عاجلة لأسرة لاعب القنايات المتوفى بعد "بلع لسانه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، صرف إعانة عاجلة لأسرة عاطف عبد الرحمن لاعب مركز شباب القنايات الذى وافته المنية أمس الاثنين فى مباراة فريقه أمام الرواد بعد تعرضه لبلع اللسان.

واتفقت اللجنة التى تدير الجبلاية على صرف إعانة عاجلة بجانب راتب شهرى لأسرة اللاعب كنوع من الدعم المادى والمعنوى للأسرة بعد الحادث الأليم، لاسيما وأن اللاعب الراحل عاطف عبد الرحمن يعتبر العائل الوحيد للأسرة.

وأصدرت منطقة الشرقية لكرة القدم بيانا تنعى فيه اللاعب عبد الرحمن عاطف الذى لقى ربه أثناء لعبه مع فريقه مركز شباب القنايات مع نادى الرواد بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بعد أن ابتلع لسانه فى الدقيقة الـ18 من الشوط الثانى.

جاء فى البيان :"يتقدم فرع الاتحاد المصرى لكرة القدم بالشرقية رئيسا وأعضاء وإداريين بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب مركز شباب القنايات والذى وافته المنية 8 مارس 2021 أثناء مباراة مركز شباب القنايات ونادى الرواد بملعب نادى الرواد بالعاشر من رمضان بدورى القسم الرابع، ويعرب الفرع عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة كرة القدم بمحافظة الشرقية وكذلك اسرة كرة القدم فى مصر كلها.

وأضاف البيان: "ونحن إذا نعرب عن تعازينا بكل معانى الحزن والأسى على الفقيد الشاب ننوه إلى أن الفرع باعتباره الجهة الرسمية لتنظيم المسابقة لا يدخر جهدا فى التأكد من كل الضوابط الامنية والطبية والتنظيمية التى لا يسمح بإقامة المباراة إلا بوجودها ويبقى أهمها توفر سيارة إسعاف مجهزة طبيا للتعامل مع أى ظرف صحى طارئ لأى من طرفى المباراة لاعبين وفنيين وإداريين وهو ما كان متوفرا بالفعل وقد تدخل بالفعل فريق الإسعاف الطبى المتواجد لمحاولة إنقاذ اللاعب الفقيد إلا أن إرادة الله كانت قد نفذت واسترد الله وديعته".

كما ننوه إلى أن الفرع قد تابع الموقف بكل جدية واهتمام منذ نقل المتوفى إلى المستشفى وحتى انتهاء إجراءات الدفن حيث نسق الفرع مع قيادات الجهات الأمنية بالعاشر من رمضان لسرعة إنهاء الإجراءات وقد كلف الفرع أحد منسوبيه وهو الدكتور محمود حماد وهو فى نفس الوقت مدير النشاط الرياضى بنادى الرواد بمتابعة الموقف وإخطار الفرع بكل تطوراته أولا بأول وكنا نتابع الموقف دقيقة بدقيقة لأنه ظرف إنسانى جلل لا يمكن للفرع أن يتخلى عن مسؤولياته فى مثل هذه المواقف لأنه إلتزام أدبى وأخلاقى تجاه منظومة كرة القدم بمحافظة الشرقية.

وعليه فقد اجتمعت لجنة القسم الرابع بالفرع لإعلان الحداد لمدة 8 أيام على وفاة الشاب اللاعب عبد الرحمن عاطف وإيقاف المسابقة طوال مدة الحداد وأيضا شكلنا وفد من الفرع لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد مع تقديم ما يمكن تقديمه من دعم مادى ومعنوى ورعاية لأسرته فى ضوء ظروف الفرع المادية واللوائح الادارية الحاكمة.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة التأمين الصحى المركزى بوفاة عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 سنة، مقيم أبوحماد، وشهرته "بودا".

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أنه أثناء مشاركة اللاعب مع فريقه القنايات فى مباراة أمام فريق نادى الرواد، بمدينة العاشر من رمضان، على أرض ملعب نادى الرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدورى القسم الرابع لكرة القدم، سقط مغشيا عليه.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى من قِبَل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.