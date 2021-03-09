شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى خاص لعرفة السيد في سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد سامى المدير الفني لسموحة برنامج تدريبى خاص لعرفة السيد مهاجم الفريق المنتقل للفريق السكندرى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من أجل رفع لياقته البدنية بعدما ظهرت زيادة في وزنه خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما في الجولة الماضية .

وتعاقد سموحة مع عرفة السيد فى فترة الانتقالات الشتوية في فترة انتقال حر بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع ناديه السابق إنبى نظرا لعدم مشاركته مع الفريق البترولى .

ويحاول عرفة السيد العودة لسابق مستواه عندما كان لاعبا في الجونة ثم انتقل للزمالك والذى لعب من خلالها بصفوف المنتخب الوطنى ، إلا أنه اختفى خلال العاميين وتحديدا منذ انتقاله لإنبى .

ويستعد سموحة لمواجهة أسوان يوم السبت المقبل فى الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى المقرر إقامتها باستاد برج العرب ، ويسعى لاعبو الموج الأزرق لكسر حاجز التعادلات على ملعبه بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى انتصار بالإسكندرية ، بينما نجح فى الفوز بثلاث مباريات خارج ملعبه على دجلة والمقاولون العرب والإسماعيلى .