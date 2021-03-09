شكرا لقرائتكم خبر عن كوبر وجهاز المنتخب السابق أبرز المرشحين لخلافة باتشيكو في حال رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني السابق من قيادة الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك بدلا من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض في حالة استقرار إدارة النادي علي تغيير باتشيكو بسبب سوء النتائج مؤخرا

وتواصل بعض وكلاء اللاعبين مع الارجنتيني هيكتور كوبر لمعرفة رأيه في تولي تدريب الزمالك ، وهو ما رحب به الارجنتيني هيكتور كوبر وكان له طلب واحد وهو الاستعانة بجهازه المعاون السابق في المنتخب ، وذلك في تجربته مع الزمالك.

وترددت انباء مؤخرا عن منح إدارة الزمالك فرصة أخيرة للبرتغالي باتشيكو من الاستمرار في قيادة الفريق وهي تحقيقه الفوز علي الترجي في المباراة المقبلة بدوري ابطال افريقيا والمقرر لها 16 مارس الجاري، خاصة ان أي نتيجة بخلاف الفوز ستضع الزمالك خارج البطولة بنسبة تتجاوز الـ 50 %.

من ناحية أخرى يقترب مروان حمدي مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى ، بعدما تم استبعاده من مباراة الترجي التونسي الأخيرة.

ويدرس باتشيكوالمدير الفني لفريق الزمالك الدفع بمروان حمدي كمهاجم صريح في مباراة سيراميكا لتجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي التونسي نظرا لعدم قيد التونسي سيف الجزيري فى القائمة الافريقية، وهبوط مستوي المغربى حميد أحداد وعدم اقناعه لباتشيكو بالاعتماد عليه لقيادة هجوم الزمالك وتعويض رحيل مصطفي محمد الي الدوري التركي.

ويفاضل باتشيكو بين سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو لمركز الجناح الأيمن في مباراة سيراميكا في ظل رغبة باتشيكو في الاستفادة من سيف الجزيري لاراحة بعض اللاعبين في مباريات الدوري، وتحديدا قبل مواجهة الترجي التونسي المقرر لها 16 مارس الجاري، وكذلك لغياب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباراة للاصابة