شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث ترتيبات رحلة الأهلي للكونغو مع سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل بحث عدة ترتيبات بشأن رحلة الكونغو لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة أفريقيا.

وبحث موسيماني مع عبد الحفيظ خلال جلسة جمعتهما خلال الساعات الماضية عدة أمور متعلقة خاصة بفريق الكرة ورحلة الكونغو والترتيبات وإنتهاء إجراءات السفر عبر طائرة خاصة لخوض المباراة المرتقبة.

ويلتقي الأهلي مع الأسماعيلي في السابعة والنصف من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

فيما سيلتقي الأهلي مع فيتا كلوب يوم 16 مارس الجاري بالكونغو في الجولة الرابعة للمجموعة الإولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2/2 السبت الماضي بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ويتطلع المارد الأحمر للعودة للقاهرة بنتيجة جيدة تحافظ على حظوظه في التأهل واستكمال موار الدفاع عن اللقب الفريقي.

من ناحية أخرى ، نصح بيتسو موسيمانى لاعبى الفريق بعدم السماح للإسماعيلى بالاستفاقة على حساب المارد الأحمر خلال مباراة الفريقين غداً فى بطولة الدورى الممتاز.

وتحدث موسيمانى مع لاعبى الأهلى الأيام الماضية عن قوة فريق الإسماعيلى رغم نتائجه السلبية فى بطولة الدورى هذا الموسم، وأكد لهم أن الدرايش سيحاولون تحقيق انتفاضة كروية أمام الأهلى.

وطالب المدير الفنى للأهلى لاعبيه بعدم النظر لجدول ترتيب الدورى حينما يلعبون مع الإسماعيلى باعتبار أن الأخير يحتل مركزا متأخرا فى جدول المسابقة لكنه يبقى أحد أهم وأقوى الفرق فى الدورى بعيداً عن تراجع نتائجه الموسم الحالى.