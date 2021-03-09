شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الأفريقي للكونغ فو يبحث استئناف النشاط نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن عقد اجتماع في نهاية شهر مارس الجاري من أجل تحديد استئناف النشاط الرياضي.

وقال شريف مصطفى، إن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو الذي سيتم عقده نهاية مارس الجاري سوف يبحث تحديد استئناف النشاط الرياضي بعد تعطيل الأنشطة الرياضية للاتحاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو، أن الاجتماع المقبل سيتم عقده عبر وسائل الاتصال الحديثة لمناقشة عدد من البنود الخاصة بأنشطة الاتحاد، حيث يحضر الاجتماع جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي مع بث كلمة مسجلة لرئيس الاتحاد الدولي جاو زهاوجين رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو ووزير الرياضة الصيني ورئيس اللجنة الأوليمبية الصينية.

وتابع شريف مصطفى أنه طبقا للمستجدات الخاصة بفيروس كورونا في الدول الأفريقية سيتم بحث إمكانية تحديد موعد مبدئي لإقامة البطولة الأفريقية.

وكشف رئيس الاتحاد الأفريقي للوشوو كونغ فو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن تفعيل عقد دورات للمدربين والحكام عبر وسائل الاتصال الحديثة من أجل صقل مواهبهم وخبراتهم والتي يقوم على تنفيذها والإعداد لها لجنة التطوير داخل الاتحاد الأفريقي للووشو كونغ فو التي تم استحداثها هذا العام حتى تتولى إدارة ذلك الملف الحيوي دخل الاتحاد الأفريقي.