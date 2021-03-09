شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16بدوري منتخبات كرة السلة للصم بنات فى نسخته الأولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق منافسات دور الـ16 بدوري منتخبات كرة السلة للصم بنات في نسخته الاولي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوي القدرات والهمم»، بمشاركة 17 محافظة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية.

واستطاع منتخب الجيزة التغلب علي منتخب السويس بنتيجة 7\10 وتغلب منتخب الاسكندرية علي منتخب البحيرة بنتيجة 5\8 ، وتغلب منتخب القليوبية علي منتخب قنا بنتيجه 13\3 ، بينما تغلب منتخب بني سويف علي منتخب الدقهلية بنتيجة 10\2 ، وتغلب منتخب المنوفية علي منتخب المنيا بنتيجة 8\6 ، فيما تغلب منتخب كفر الشيخ علي منتخب شمال سيناء بنتيجة 9\ 4 ، وتغلب منتخب أسيوط علي منتخب بورسعيد بننتيجة 10\8 ، وتغلب منتخب القاهرة علي منتخب الفيوم بنتيجة 14\7 .

وبذلك يصعد لدور الثمانية منتخبات السلة بمحافظات (الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، أسيوط، القاهرة).

تضم اللجنة المنظمة للبطولة هشام أحمد علي رئيس اللجنة وعضوية كل من محمد جمال رسلان، وعاطف صلاح ، وأميرة علي ، ويدير المباريات لجنة الحكام والتي تضم كل من محمود إبراهيم، وخالد أحمد الجمل، و أحمد محمود فهمي، و عبد العظيم صلاح (أحصائي)، و آلاء خالد (أحصائي).

يذكر أن الهدف من إقامة هذا الدوري هو توسيع قاعدة الممارسة وجذب الفتيات من ذوي الإعاقة السمعية لممارسة الرياضة داخل المجتمع، علي غرار دوري مراكز الشباب للصم للبنين، بالإضافة الي بث روح المنافسة الشريفة بينهم، واكتشاف المواهب وزيادة الانتماء لديهم، مشيرا إلى اهتمام الوزاره بالتوسع في الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذوي القدرات لدمجهم في المجتمع، في إطار حرص القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الشريحة.

وتم تقسيم المحافظات المشاركة الي 4 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات باستثناء المجموعة الرابعة تضم 5 منتخبات ، حيث ضمت المجموعة الاولى محافظات(القاهره، البحيرة، اسيوط،بني سويف)، وضمت المجموعة الثانيه محافظات(الجيزة، قنا، شمال سيناء، المنوفية)، بينما ضمت المجموعة الثالثه محافظات( الاسكندرية، بورسعيد، الفيوم، الدقهلية)،فيما ضمت المجموعة الرابعة محافظات( القليوبية، الاقصر، المنيا، كفر الشيخ، السويس).