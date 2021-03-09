شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد حسن دروجبا: أحب الجلوس فى المنزل وأهوى الأسماك ورونالدو نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب أحمد حسن دروجبا مهاجم الأهلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأسرة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا



احمد حسن دروجبا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد فؤاد

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

رونالدو الظاهرة



احمد حسن دروجبا

النادى الذى تشجعه عالميا؟

ريال مدريد