شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحتفل بعيد ميلاد لاعبه حسام عاشور صاحب التاريخ والبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادى الاتحاد السكندرى، بعيد ميلاد لاعبه حسام عاشور، الذى يكمل اليوم الثلاثاء، 35 عاما، حيث إنه مواليد 9 مارس عام 1986، حيث نشر الحساب الرسمى لزعيم الثغر عبر حسابه على انستجرام، صورة للاعب، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد للكابتن حسام عاشور".



حسام عاشور

ويحتفل حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى السابق ولاعب الاتحاد السكندرى، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، وانتهت رحلة حسام عاشور مع القلعة الحمراء نهاية لم يتوقعها أشد المتشائمين بعد أزمة الاعتزال، التى انتهت بتصريحات نارية أثارت غضب مسئولى وجماهير الأهلى ضده، ورحل لينضم لصفوف الاتحاد السكندرى.





حسام عاشور قدم الكثير فى النادى الأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ومقابل إسهامات حسام عاشور للقلعة الحمراء فقد نال اللاعب شهرة عريضة وبطولات وأرقاما قياسية وبالطبع ملايين لم ينلها لاعب أخر، فلقد نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، 11 لقبا إفريقيُا، 10 سوبر محلى، 3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.

وعلى الصعيد العالمى كان حسام عاشور أحد أفراد كتيبة القلعة الحمراء فى تحقيق الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، عام 2006، ورغم مسيرته الطويلة إلا أن حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010.