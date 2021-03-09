بواليا يزور فريقه السابق قبل مواجهة بيراميدز ويُهدي اللاعبين قميصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

حرص والتر بواليا مهاجم الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، على زيارة بعثة فريقه السابق ناكانا الزامبي، الذي يستعد لمواجهة يراميدز، في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية.

وزار بواليا فريقه السابق ناكانا الزامبي، وقام بالتقاط عددا من الصور التذكارية مع اللاعبين، كما منحهم قميصه مع الأهلي.

ويستضيف بيراميدز نظيره نكانا بطل زامبيا، مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقبل أيام، شارك والتر بواليا مع الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام فيتا كلوب، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد بواليا مع الأهلي للسفر إلى الكونغو، لمواجهة فيتا كلوب، الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.