تقارير: فيرمينو يغيب عن تدريبات ليفربول بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة ليفربول إيكو، إن البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي غاب عن تدريبات الريدز اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلة في الركبة.

ويستعد ليفربول لمواجهة لايبزيج الألماني مساء غد الأربعاء في إياب منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ليضع قدمًا في ربع نهائي البطولة.

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض لانتقادات لاذعة رفقة زملاؤه خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستوى الفريق، الأمر الذي أثر على نتائجه المحلية.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.