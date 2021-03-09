اتحاد الكرة ينعي لاعب شباب القنايات.. ويؤكد: سنقوم بدورنا

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب الفريق الذي وافته المنية أمس الاثنين خلال مشاركته في مباراة فريقه ضد نادي الرواد بالقسم الرابع.

وكتب مجاهد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "رحم الله اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب نادي القنايات الذي وافته المنية خلال مباراة فريقه مع نادي الرواد في منطقة الشرقية".

وأضاف: "أود أن أؤكد أن الاتحاد سيقوم بدوره تجاه اللاعب و كذلك تجاه عدد من الأبناء الذين رحلوا خلال الأسابيع الماضية".