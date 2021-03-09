مصدر لمصراوي: الأهلي يسافر للكونغو السبت بطائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مصدر مسئول في النادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم قد طلب السفر الي الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثلاثاء المقبل علي متن طائرة خاصة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وافق على الطلب انطلاقا من الدعم الكبير للفريق في تلك المرحلة الصعبة.

وأضاف، أن الجهاز الفني حدد يوم السبت المقبل موعدا للسفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة وجاري تحديد الوقت خلال هذا اليوم ما بين المغادرة صباحا أو المران في القاهرة والسفر بعدها.

وأوضح أن مجلس الإدارة كلف العامري فاروق نائب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق في رحلة الكونغو.

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام فيتا كلوب الكونغولي الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسقط الأهلي قبل أيام في فخ التعادل الإيجابي أمام فيتا كلوب، في ملعب القاهرة، بنتيجة 2-2، في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.

ويتصدر سيمبا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما يتقاسم فيتا كلوب والأهلي المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكل فريق 4 نقاط.