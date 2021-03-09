الإمارات تمنح خالد بيومي الإقامة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، خالد بيومي وزبير بيه نجم الكرة التونسية السابق، محللا قناة أبوظبي الرياضية الإقامة الذهبية.

وأصبح كل من خالد بيومي وزوبير بيه ضمن قائمة مطولة من نجوم الرياضة العربية والعالمية الحاصلين على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبه، حرص خالد بيومي على توجيه الشكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد بيومي أن دولة الإمارات تفتح ذراعيها للجميع في مختلف المجالات، وتحتضن الكفاءات والمتميزين والمواهب، معرباً عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.