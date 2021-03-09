الإمارات تمنح خالد بيومي الإقامة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، خالد بيومي وزبير بيه نجم الكرة التونسية السابق، محللا قناة أبوظبي الرياضية الإقامة الذهبية.
وأصبح كل من خالد بيومي وزوبير بيه ضمن قائمة مطولة من نجوم الرياضة العربية والعالمية الحاصلين على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه، حرص خالد بيومي على توجيه الشكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد بيومي أن دولة الإمارات تفتح ذراعيها للجميع في مختلف المجالات، وتحتضن الكفاءات والمتميزين والمواهب، معرباً عن سعادته بالحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات.