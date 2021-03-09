قرار عاجل من مركز التسوية في قضية الشناوي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية قبول الطعن المقدم من جانب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الحالي والزمالك السابق.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة قد قررت تغري اللاعب 8 مليون جنيه لصالح الزمالك بعد شكوى من جانب إدارة النادي الأبيض.

وحسبما أفاد بيان رسمي حصل يلا كورة على نسخة منه، فإن مركز التسوية والتحكيم قبل ىالطعن المقدم من جانب الحارس والذي أكد فيه أنه لا يحق للزمالك المطالبة باستعادة مقدم التعاقد الذي حصل عليه خاصة وأنه وقع ومدد عقده قبل موافقة النادي على بيعه لصالح بيراميدز.

وشدد محامي اللاعب من خلال الطعن المقدم أن الزمالك صرف مقدم تعاقد الشناوي بقيمة ٨ ملايين جنيه نظير تمديد عقده الذي كان يتبقى فيه موسما واحدا، قبل أن يبيعه لصالح بيراميدز مقابل ٣ ملايين دولار، وبالتالي لا يحق للزمالك المطالبة باستعادة المقدم.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن إدارة نادي الزمالك يستعد للطعن على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم.