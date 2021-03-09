مجموعة الأهلي.. سيمبا يشكو المريخ السوداني بالكاف رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي سيمبا التنزاني تقديم شكوى رسمية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ضد المريخ السوداني.

جاءت شكوى الفريق التنزاني ضد السوداني بعد مشاركة ثنائي المريخ (رمضان عجب وبخيت خميس) أمام سيمبا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

واستند سيمبا في بيانه على عدم قانونية مشاركة اللاعبين بعد قرار الاتحاد السوداني بإيقاف الثنائي لمدة 6 أشهر.

وأكد النادي التنزاني في بيانه أن اللاعبين السابق ذكرهما تم منعهما من ممارسة الأنشطة الرياضية، لمدة 6 أشهر، بدءًا من 21 يناير 2021، بسبب توقيعهما عقود مع ناديين في نفس الوقت.

ولم يشارك الثنائي في مواجهة المريخ مع الأهلي التي أقيمت يوم 16 فبراير بالجولة الأولى من دور المجموعات، ولا أمام فيتا كلوب بالجولة الثانية في المباراة التي أقيمت يوم 23 فبراير الماضي.

جدير بالذكر أن سيمبا والمريخ يتواجدان في المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.