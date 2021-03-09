المريخ يوضح لمصراوي قانوينة إشراك عناصر أمام سيمبا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال أحمد مختار الناطق الرسمي باسم نادي المريخ السوداني إن ما يتردد حول إشراك عناصر غير قانونية أمام سيمبا التنزاني بدوري الأبطال غير صحيح.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن سيمبا التنزاني تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتهم فيه نظيره السوداني المريخ بالدفع برمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس وهم لا يحق لهم المشاركة.

وقال مختار من خلال تصريحات لمصراوي: "هذه الإدعاءات غير صحيحة بالمرة، لم نشرك أي لاعب بطريقة غير قانونية."

وكان سيمبا قد تعادل بدون أهداف في المباراة التي جرت يوم السبت الماضي لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا.

وعن انتشار خطاب للاتحاد السوداني يشير إلى أن الثلاثي المذكور موقوف قال مختار: "لا معنى لهذا الخطاب."

سيمبا والمريخ يتواجدان في المجموعة الأولى لدوري الأبطال الأفريقي إلى جانب الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونغولي، وبالتالي فإن الشكوى ستكون مؤثرة على موقف كل فرق المجموعة.