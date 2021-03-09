رسميًا.. إلغاء بطولة الأمم الإفريقية للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلغاء نسخة 2021 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام.

وجاء قرار "كاف" بعدما اجتمعت لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الإفريقي في الرباط بالمغرب لاتخاذ قرار بشأن مستقبل بطولة الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2021.

وأوضح الموقع الرسمي لكاف، أنه بعد إطلاع اللجنة على القيود التي تواجهها بعض الاتحادات الأعضاء المشاركة وكذلك البلد المضيف بما في ذلك حقيقة أن جائحة فيروس كورونا والأخذ في الاعتبار إلغاء الفيفا لكأس العالم تحت 17 سنة، جاء القرار بإلغاء بطولة إفريقيا للناشئين.