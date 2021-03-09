شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي السابق: على موسيماني تثبيت التشكيل .. ويجب الصبر على بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو لاعب وسط الأهلي السابق، ثقته في قدرة الأحمر على الوصول للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وقال إينو في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي قادر على تخطي أزمة التعادل أمام فيتا كلوب، الأحمر يمتلك عناصر دولية على أفضل مستوى لديها خبرات كبيرة، وتستطيع أن تضع الفريق على الطريق الصحيح».

وأضاف: «أنصح موسيماني بضرورة تثبيت ثنائي خط الوسط في المباريات المقبلة، وذلك من أجل الحفاظ على حالة الانسجام في صفوف الفريق، فالتعديلات الكثيرة قد تضر الشكل الفني».

وتابع: «أنصح لاعبي الأهلي خاصة محمد مجدي أفشة بتكثيف التسديد على مرمى المنافسين خلال المباريات».



واختتم: «أطالب المحترف الكونغولي والتر بواليا بضرورة استغلال عدم وجود جماهير في المدرجات، والحصول على الثقة سريعا والتقرب من جماهير الأهلي من خلال تسجيل الأهداف، فالأحمر سيمنحه الفرصة ولكن لن يصبر عليه إذا استمر على نفس النهج في إهدار الفرص».