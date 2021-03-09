شكرا لقرائتكم خبر عن أندية برتغالية وإسبانية تضع كريم العراقى تحت المراقبة تمهيدًا لضمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد التابعي فاروق مدير أعمال الظهير الأيمن لفريق المصري، كريم العراقي، عدم وجود أي عرض من النادي الأهلي، للحصول على خدمات اللاعب.



وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية: هناك صعوبة في انتقال أي لاعب من المصري للأهلي، لأسباب جماهيرية.



وأضاف، علاقة كريم العراقي قوية مع جماهير المصري، ومن الصعب التفكير في انتقاله لأي فريق داخل مصر ، كما أن العراقي لديه عروض من أندية برتغالية وإسبانية، لكنهم ينتظرون مشاهدته في أولمبياد طوكيو.



وأوضح، أزمة اللاعب مع إدارة المصري في طريقها للحل، لكن اللاعب يطمح في خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة يذكر أن كريم العراقي وافق على التجديد مع النادي المصري لمدة موسم واحد فقط، وليس لديه طلبات مادية كبيرة، بشرط حصوله على مبلغ مليون و800 ألف جنيه، كاش قبل التوقيع لإثبات حسن النية وذلك خلال الجلسة الأخيرة للاعب مع سمير حلبية رئيس النادي المصري، للحديث علي إتمام التجديد بشكل رسمي خلال ايام، مشيرا إلى أن كريم يرغب في التجديد. وفشلت المحاولات لتقريب وجهات النظرليتم إيقاف اللاعب الذى أبدى تخوفه من إستمرار غيابة وفقدانة فرصة الانضمام المنتخب الأوليمبي خلال أويمبياد طوكيو .

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